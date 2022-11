Suspeito morre em troca de tiros com a PM no Pará durante ação de combate a ‘Tribunal do crime’

Drogas e arma foram apreendidos em açõa policial em Ananindeua; um homem morreu — Foto: PM/Divulgação

Ele atirou contra PMs, que revidaram durante operação policial, segundo corporação. Arma e drogas foram apreendidos em Ananindeua.

Um suspeito morreu em troca de tiros com PMs em Ananindeua, na Grande Belém, durante uma ação de combate ao “Tribunal do Crime”. Uma arma e cerca de 3 quilos de maconha que estavam com o homem baleado foram apreendidas.

Na quinta-feira (24), a PM informou que a Polícia Civil investiga o caso. A operação policial ocorreu na terça (22) na “Mata do Bambuzal”, no bairro Maguari, em Ananindeua.

Na segunda (21), “criminosos teriam realizado um ‘Tribunal do crime’, método de punição do poder paralelo a desafetos” naquela área, o que motivou a ação policial no dia seguinte, terça-feira, segundo a PM.

Um homem atirou contra os policiais, que revidaram. Segundo a PM, ele foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento do Distrito Industrial, mas morreu.

Uma arma caseira e cerca de 3 quilos de maconha foram apreendidos e encaminhados para a Seccional de Polícia Civil da Cidade Nova.

