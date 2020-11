Dois homens são presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na BR-163 e em Novo Progresso

Dois homens foram presos pela Polícia Militar nesta terça-feira (24), pelo crime de porte ilegal de arma de fogo no município de Novo Progresso.

A primeira prisão efetuada foi a de Thiago dos Santos, de 32 anos. De acordo com informações, era por volta das 13h45 quando ele foi abordado no km 9 da BR-163 em uma área na divisa do Estado do Pará com Mato Grosso, após apresentar atitude suspeita.

Diante disso, em revista pessoal, foi encontrado e apreendido com ele uma arma de fogo tipo revólver calibre 38 com 21 (vinte e uma) munições intactas. A motocicleta em que estava, modelo XTZ 250 Lander, também foi apreendida.

Dada a materialidade, a ocorrência foi registrada na UIPP do distrito de Castelo de Sonhos para o devido procedimento legal.

Segunda prisão

A segunda prisão pelo mesmo crime foi registrada no final da tarde desta terça-feira (24), após denúncias apontar que um homem identificado como Renato Francisco Lima, estaria ameaçando, agredindo populares e atirando em animais no distrito de Alvorada da Amazônia, município de Novo Progresso.

Com isso, os policiais se deslocaram até a chácara referenciada do acusado e, inicialmente, encontraram a esposa do mesmo em estado de agitação. Em revista na residência, foi encontrado e apreendido 01 (uma) Espingarda Rossi calibre 20 sem numeração municiada com balote; 9 (nove) cartuchos calibre 20, sendo 6 intactos e 3 deflagrados; 2 (dois) cartuchos calibre 12 e 1 (uma) espingarda de pressão.

Após abordagem, o acusado chegou no local, recebeu voz de prisão e foi conduzido para apresentação na delegacia de Novo progresso juntamente com os materiais.

