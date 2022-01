Dois menores são detidos pelo Ditranp por direção perigosa em Novo Progresso.

(Foto: Reprodução Rede Social) – Na tarde deste sábado 15/01/22 Dois menores foram apresentados na delegacia de polícia civil por direção perigosa. O fato ocorreu nas proximidades do lago municipal onde a equipe de fiscalização do DITRANP avistou dois rapazes em uma motocicleta honda POP 110i praticando manobras perigosas os mesmos desobedeceram às ordens de parada obrigatória e empreenderam fuga pondo em risco a própria vida como também a segurança de terceiros a Viatura fez o acompanhamento e a interceptação do veículo onde foi constatado que se tratava do menor das iniciais JJP de 15 anos. (A informação é do Ditranp)

Os menores foram apresentados para a investigadora de plantão que entrou em contato com a mãe do menor que irá responder criminalmente por entregar veículo a menor de idade. O condutor foi notificado por desobediência dirigir ameaçando os demais veículos manobras perigosas entre outras infrações Os mesmos foram entregues para os pais em seguida liberados.

