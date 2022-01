Descaso da Equatorial deixa moradores há dias sem energia em comunidade no interior de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O problema trouxe prejuízos, já que sem a energia, moradores perderam alimentos e produtos guardados na geladeira. Alguns comerciantes também foram afetados e tiveram perdas de produtos. Na comunidade moram em centenas de famílias. De acordo com informações de moradores repassadas ao Jornal Folha do Progresso, o problema ocorreu após um caminhão bater em um poste, a Equatorial empresa responsável pelo fornecimento de energia, alega falta de caminhão para serviços de manutenção.

You May Also Like