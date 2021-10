Empresário madeireiro sofre tentativa de homicídio dentro do carro em Novo Progresso

Vítima foi alvejada dentro de veículo (Foto:Reprodução )

O empresário do setor madeireiro “Cleber Sapucaia” como é conhecido em Novo Progresso, foi atingido por disparos de arma de fogo na região do rosto. Ele foi socorrido por um funcionário e conduzido para a clínica Sinhá. As informações dão conta que o estado de saúde é estável, passa por cirurgia no rosto e inspira cuidados.

O caso

A vítima estava em seu veículo particular, uma camioneta, placa não informada, por volta das 12h00mn desta quinta-feira 28 de outubro de 2021, quando teria sido surpreendida pelos algozes. O crime ocorreu em uma oficina mecânica no bairro Industrial. Populares informaram à polícia que duas pessoas em uma motocicleta Bros de cor Preta um de calças Jeans botina e camisa de cowboy o outro de calças jeans e camisa normal com um chapéu de palha debaixo do braço, os dois de capacetes se aproximaram e dispararam conta o empresário.

As motivações ainda são desconhecidas, o crime será investigado por agentes da Delegacia de Polícia Civil da cidade.

