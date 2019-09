Dois morrem após carro de família despencar de barranco em Marabá

(Foto:Reprodução)-O motorista, irmão da mulher que morreu no acidente, é o único sobrevivente

Um grave acidente de trânsito nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (04) terminou com a morte de duas pessoas em Marabá, cidade do sudeste paraense. As vítimas foram Pascoal Pereira da Silva, de 72 anos, e Zeneide Trevelin Stermer, de 57 anos, que morreram na hora no acidente que ocorreu por volta de 7h30 na rodovia PA-150. O motorista do carro, Valdécio Trevelin, que seria irmão de Zenaide, sobreviveu e foi socorrido para o Hospital Regional do Sudeste do Pará, em Marabá. Não há detalhes sobre seu estado de saúde.

O acidente com o carro da família, modelo Volkswagen Gol, foi perto de Vila Sarandi, uma comunidade no distrito de Morada Nova, pertencente à Marabá. Ainda não se sabe exatamente o que causou o acidente fatal, mas o veículo de passeio saiu da pista, despencou de um barranco e colidiu contra uma árvore. Zenaide e Pascoal morreram ainda no local, sem qualquer chance de socorro.

A família teria saído de Jacundá e percorrido quase 100 km em direção à Marabá, onde Zenaide acompanharia seu irmão na marcação de um procedimento médico que ele tinha que realizar com urgência.

A Polícia Militar ressalta que o carro atravessou a pista e invadiu a contra-mão antes de cair do barranco, mas não se sabe ao certo porque Valdécio fez isso. O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar o sobrevivente, e o Instituto Médico Legal de Marabá (IML) já removeu os dois mortos.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...