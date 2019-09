Secretaria de Educação inicia Semana da Pátria com ato cívico em Novo Progresso

Hasteamento das bandeiras do município, estado e do Brasil com alunos da rede municipal marcou ato cívico com o hino nacional. (Foto:Reprodução Facebook)



A Secretaria municipal de Educação iniciou nesta quarta-feira(04) o ato cívico para a Semana da Pátria em Novo Progresso

A programação é voltada para a comemoração do 7 de setembro, data em que se celebra a Independência do Brasil.

De hoje até sexta-feira(6), terá ato cívico na frente do prédio da prefeitura Municipal as 7 horas.

Nesta quinta-feira(05) o desfile será na comunidade Santa Julia com inicio às 8horas.

N o sábado o desfile de 7 de setembro terá início às 7h30mn na comunidade de Alvorada da Amazônia,Vila Isol e na sede do município na Avenida Jamanxim.

