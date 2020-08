Dois mortos e dois esfaqueados no fim de semana violento em Novo Progresso

Duas pessoas morreram, uma com perfuração de arma de fogo e outra com arma branca (faca), outras duas deram entrada no hospital Municipal com esfaqueamento em mais um fim de semana violento em Novo Progresso.

Dois mortos

Um corpo sem identificação foi encontrado na manhã de domingo (16) com perfuração de faca, o outro foi identificado como João Vitor Simião Araujo de 17 anos morto com tiros no peito, em um bar no bairro juscelandia em Novo Progresso.

Esfaqueados

Conforme informações do enfermeiro Everton duas pessoas do sexo masculino deram entrada no hospital Municipal neste final de semana com perfurações de faca.

Hercules dos Santos Soares de 23 anos e Antonio Geilson Cirilo de 30 anos, os dois com facadas no peito.

A motivação do crime não foi esclarecida, mas as vítimas estão prestando esclarecimentos para polícia que investiga os casos.

