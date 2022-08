Moradores da comunidade Veneza são contra construção do posto da PRF na BR 163

A concessionária Via Brasil, iniciou a obra e foi barrada por moradores, que não aceitam a obra no local. (Foto:Reprodução)

Moradores da comunidade impediram que trabalhadores da empresa Via Brasil, executassem o projeto do Governo Federal na rodovia BR 163 em frente a comunidade Nova Veneza distante 16, quilômetros da cidade de Novo Progresso (sentido MT).

Conforme os moradores a comunidade existe a mais de 30 anos, com a construção da base da PRF, conforme projeto apresentado pela empresa Via Brasil, atrapalha as residências e deixara a comunidade escondida aos fundos do posto rodoviário, uma perca aos moradores, argumentam.

Moradores protestaram com faixas e exigem que a comunidade seja consultada antes de iniciar a obra.

O motivo é que os moradores da comunidade não foram consultados, o projeto apresentado pela empresa, conforme a ANT, toma conta de praticamente toda a frente da comunidade, incluindo os acesos para os dois lados da via onde a comunidade abrange, justificam.

Impasse

Prefeito Gelson Dill, moradores e representantes da PRF e Via Brasil, reuniram-se para debater sobre o impasse. Engenheiro da Via Brasil apresentou o projeto para a comunidade, disse das melhorias, incluindo o atendimento de 24 horas com ambulância no local, segurança que trará com a instalação do posto da PRF aos moradores da comunidade, além da viabilidade econômica que beneficiará o local.

O Prefeito Dill , disse que o papel dele é intermediar o anseio da comunidade com o governo, e tentar encontrar o meio de conciliar ambas as partes.

Ao ouvir de um representante da Via Brasil , que eles cumprem ordem, que o projeto é da ANT, do Governo Federal, que a empresa tem o compromisso de executar a obra, um morador se exaltou e houve bate boca. Emfim, como o projeto é do Governo federal, cabe a ANTT (Agência Nacional de Transportes ) a resolver o impasse, a empresa Via Brasil já comunicou e aguarda retorno para continuar a obra no local.

Assista ao Vídeo

Concessão da BR-163/230/MT/PA

Cerimônia de assinatura, aconteceu no dia 1 de abril de 2022, entre governo federal e Via Brasil, empresa vencedora do leilão, a cerimonia ocorreu no Ministério da Infraestrutura (MInfra), entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Via Brasil, vencedora do leilão realizado em 8/7/21.

A nova concessão prevê a construção de três praças de pedágio, sendo que nas praças P1 e P2, o valor da tarifa está previsto para R$ 8,56; enquanto na P3, destinada exclusivamente a veículos com 4 ou mais eixos, o valor deve ficar em R$ 65,93. As demais categorias de veículos são isentas do pagamento.

Veja onde os locais onde foram definidas as praças de pedágio:

De acordo com o contrato, a concessão da BR-163/230 será por 10 anos, prorrogáveis por mais dois anos, e prevê a prestação do serviço público de recuperação, conservação, manutenção, operação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade das rodovias BR-163/230/MT/PA, nos trechos:

• Rodovia BR-163/MT – (Extensão:262,80 km) Início: Entroncamento com a Rodovia MT-220, em Sinop/MT. Lat: 11°41’37.09″S Long: 55°27’5.91″O Final: Divisa dos Estados de Mato Grosso e Pará (onde assume o km 0). Lat: 9°34’13.29″S Long: 54°52’36.84″O

• Rodovia BR-163/PA – (Extensão 674,40 km) Início: Divisa dos Estados de Mato Grosso e Pará (onde assume o km 0). Lat: 9°34’13.29″S Long: 54°52’36.84″O Final: Entroncamento com a BR-230/PA. Lat: 4°20’48.99″S Long: 55°47’9.09″O

• Rodovia BR-230/PA – (Extensão: 33,00 km) Início: Entroncamento com a BR-230/PA. Lat: 4°20’48.99″S Long: 55°47’9.09″O Final: Início da travessia do Rio Tapajós, no distrito de Miritiuba, em Itaituba/PA Lat: 4°17’33.67″S Long: 55°57’46.25″O

• Rodovia BR-230/PA – Acesso ao Terminal Portuário de Miritituba – (Extensão: 8,30 km) Início: Entroncamento com a BR-230/PA. Lat: 4°18’57″S Long: 55°57’27″O Final: Porto de Miritituba – Acesso Lat: 4°17’09″S Long: 55°57’25″O

• Rodovia BR-230/PA – Acesso ao Terminal Portuário de Itapacurá – (Extensão: 14,50 km) Início: Entroncamento com a BR-230/PA. Lat: 4°23’35”S Long: 55°57’27”O Final: Porto de Itapacurá – Acesso Lat: 4°21’43”S Long: 56°03’54”O

• Rodovia BR-230/PA – Acesso ao Terminal Portuário de Santarenzinho – (Extensão: 16,52 km) Início: Entroncamento com a BR-230/PA. Lat: 4°20’40”S Long: 55°46’55”O Final: Porto de Santarenzinho – Acesso Lat: 4°12’37”S Long: 55°48’55”O

O sistema rodoviário da BR-163/230/MT/PA integra o Centro-Oeste e Norte do Brasil, e constitui eixo fundamental para o escoamento da produção da parte paraense da Região Norte e norte da Região Centro-Oeste, além da ligação a terminais portuários do Arco Norte (Rio Tapajós).

Segundo a ANTT, serão inaugurados dois escritórios de fiscalização no Mato Grosso para assegurar o bom cumprimento dos contratos de concessão da região.

A Taxa Interna de Retorno de projeto (real), estabelecida pelo Poder Concedente, sobre o fluxo de caixa sem alavancagem, é de 8,47% a.a., o que levou a Tarifa Básica de Pedágio máxima a ser considerada para a elaboração da Proposta Econômica Escrita de R$ 0,08560/km (oito mil quinhentos e sessenta centésimos de milésimo de real por quilômetro), referenciada a julho de 2019.

