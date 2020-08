Rodovia BR-163 é fechada em protesto de indígenas em Novo Progresso.

(Fotos Adecio Piran) – O bloqueio foi montado, na ponte do rio disparada distante 8 km da cidade de Novo Progresso, sentido Mato Grosso.

Conforme divulgou o cacique “Doto Taca Yre”para o Jornal Folha do Progresso, o bloqueio será inicialmente por 48 hors sem interrupção, caso o governo não abra caminhos para dialogar e atender as reinvindicações , o bloqueio será mantido, sem prazo para terminar, disse, Doto Taca Yre.

O bloqueio e coordenado por Indígenas da Terra Indígena Kayapó, e aconteceu conforme prometido anteriormente, sem acordo com o Governo Federal, o protesto iniciou às 07 horas desta segunda-feira (17).

Eles protestam por mais recursos para saúde, contra ferrogrão e em defesa da terra que segundo eles é invadida por Garimpeiros e Madeireiros.

Com pneus e pedaços de madeira a rodovia foi fechada nos dois lados da ponte, acampamentos também foi instalado para atender ocorrências, conforme divulgou Doto, os indígenas estão prontos para Guerra.

A fila de caminhões já é grande dos dois lados da rodovia, motocicletas, veículos menores também permanece no bloqueio, somente ambulância passará pelo bloqueio,divulgou.

Cacique Doto, disse que agem em direito do seu povo, que o protesto é pacifico, e pede para população (Brancos), que compreenda as reinvindicações indígenas,todos tem o direito de protestar, nos estamos procurando o nosso.

Por:Adecio Piran para o Jornal Folha do Progresso

