Dois policiais rodoviários são assassinados a tiros na BR-116 em Fortaleza;VÍDEO

Eles foram baleados após um homem abordá-los e roubar suas armas. Suspeito de atirar nos policiais também foi morto a tiros por um agente de segurança; um segundo suspeito é procurado por policiais.

Dois policiais rodoviários federais foram mortos a tiros por um homem na manhã desta quarta-feira (18) em Fortaleza, no trecho da rodovia BR-116 com a Avenida Oliveira Paiva, no Bairro Cidade dos Funcionários. A morte dos agentes foi confirmada por uma equipe do Samu. O autor dos disparos também foi morto.

Um vídeo feito por pessoas que estavam no local e que pode ser visto acima mostra o momento do tiroteio. É possível ouvir sete disparos. De acordo com o policial rodoviário Márcio Moura, os dois agentes foram abordados por um homem quando ajudavam um motorista que estava com o carro enguiçado na rodovia. Eles tiveram as armas roubadas e foram baleados após entrar em luta corporal.

Os policiais mortos foram identificados como Márcio Hélio Almeida de Sousa e Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito do crime acabou morto a tiros por um agente da Polícia Rodoviária Estadual à paisana.

Há pelo menos uma segunda pessoa que atuou no crime está sendo procurada, segundo o policial Márcio Moura.

“Eles foram atacados por dois membros que tomaram as armas deles. Teve luta corporal, e um elemento também foi alvejado. Vamos encontrar também esse segundo elemento”, disse.

Os policiais apuram também se há uma terceira pessoa envolvida no crime.

Agentes da PRF, do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), da Polícia Militar, e de outras forças de segurança foram ao local da ocorrência. Um helicóptero da PM também foi acionado e pousou na pista.

Por conta da ocorrência, o trânsito no trecho foi bloqueado e havia um congestionamento na região nesta manhã. (Com informação do Ceará G1)

