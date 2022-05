Filha que mora em Tocantins procura paradeiro do pai biológico que pode estar em Novo Progresso

Laine Alves Damasceno, moradora de palmas Tocantins, de 29 anos, procura pelo pai que nunca mais viu a 23 anos. Laine convive desde os seus seis anos com a ausência do genitor. Natural de Palmas (TO) onde reside em Tocantins, ela espera encontrar as suas origens de um homem conhecido como “Bento Alves Damasceno”.

**”Mone dele completo. Bento Alves Damasceno. Pai Luiz Alves Costa. Mãe Genésia Alves Damasceno natural do estado do Tocantins”.

Bento Alves Damasceno tem domicilio eleitoral na cidade de Novo Progresso, a filha acredita que ele trabalhe em alguma fazenda.

Nos anos em que vivem com a ausência de notícias sobre o paradeiro do pai, apenas com o nome, Laine Damasceno, entrou em contato com órgãos de segurança em busca do seu genitor biológico Bento Alves Damasceno , conforme busca no sistema, encontrou informações que seu pai tem domicilio eleitoral na escola Curumim na cidade de Novo Progresso-PA, e tem endereço na rodovia BR 163 nas proximidades de Riozinho das Arraias.

Laine, disse não ter fotos do pai, não lembra dele devido ao tempo, são 23 anos que ele desapareceu.

Laine Alves Damasceno , procurou o Jornal Folha do Progresso para ajudar encontrar o pai, ela acredita que com as redes sociais, isso fica mais facilitado e ele pode ver se tiver acesso”, comentou, que tem esperança em encontrá-lo. “Tenho esperança de encontrá-lo, sim, e isso só não vai acontecer se ele não estiver mais vivo”, declarou.

Quem tiver alguma informação que possa levar ao paradeiro de “Bento Alves Damasceno” , pai de Laine Alves Damasceno, pode entrar em contato com ela por meio dos telefones (63) 99280 0040.

Por:Jornal Folha do Progresso em 18/05/2022/07:37:57

