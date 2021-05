Dois são presos por porte ilegal de armas de fogo e munições na Serra do Cachimbo em Novo Progresso

(Foto:Divulgação Policia) – Segundo a Policia Militar apreensão leva indícios de que armas podem ser da loja Panelão roubada no inicio do ano em Novo Progresso.

Dois homens da cidade de Peixoto de Azevedo (MT) foram abordados pela guarnição da Policia Militar destacamento da Serra do Cachimbo divisa do Pará com o mato Grosso.

Os dois homens estavam em um veículo Fiat Strada por volta das 3h00mn, desta terça-feira (25), e apresentaram atitude suspeita, o que motivou a abordagem policial. Assim, a guarnição constatou que o passageiro portava um PT GLOCK G17 (calibre 9mm) com numeração adulterada e equipada com adaptador para rajada. Além disso, estava com um carregador da PT sobressalente municiado com 17 munições, 01 caixa com 37 munições calibre 9mm no bolso da calça.

Após verificação no interior do veículo, também foram localizados e apreendidos: 01 espingarda semi automática (calibre 20); 04 cartuchos intactos (cal. 20); 297 reais em espécie; 02 celulares; 03 coldres para arma de fogo, 01 cx de PT RT Taurus (indícios que esses materiais supostamente sejam da loja panelao de Novo Progresso); 01 furadeira modelo Wesco; 01 esmeriu; 01 kit para furadeira possivelmente usado para adulterar a numeração de identificacão de arma de fogo.

O condutor do veículo, Antônio Carlos Barbosa da Silva, e o passageiro, Uriel Abed Nego Pauluck Santana, receberam voz de prisão no local e foram conduzidos, junto com o material apreendido, para a delegacia de Castelo de Sonhos.

