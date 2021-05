PM apreende armas e grande quantidade de drogas no nordeste do Estado

(Foto:Reprodução) – Uma grande operação da Polícia Militar realizada na última sexta-feira (21) no município de Viseu, região nordeste do Estado, resultou na apreensão de duas armas de fogo e expressiva quantidade de maconha. A informação foi divulgada pela PM nesta segunda-feira (24).

Ao todo, foram apreendidos 100 pés e outros 37,582 quilos do entorpecente na zona rural do município. Graças ao levantamento de informações realizado pelo setor de inteligência do Comando de Policiamento Regional VII, sediado em Capanema e ao trabalho integrado com agentes da Polícia Civil do Estado.

A ação policial de combate ao crime organizado ocorreu durante a Operação Alvorada, que teve início ainda na madrugada de sexta-feira e prosseguiu durante toda a manhã daquele dia.

Ao cercarem a área de plantação ilegal, os policiais avistaram dois homens fugirem pela área de mata. No local abandonado pelos suspeitos, a PM localizou duas espingardas e apreendeu 37,582kg de maconha prensada, pronta para venda. Noventa e sete pés do mesmo entorpecente foram queimados e outros três levados para serem periciados.



Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Capanema para a realização dos procedimentos legais.

Por:RG 15 / O Impacto com informações da PM

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...