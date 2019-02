Homem mata ex a golpe de foice na zona rural de Brasil Novo

Na manhã de quinta-feira (22/11/2018), por volta das 09:00hrs, a Polícia Militar foi informada de um feminicidio que teria acontecido na Vicinal da 13 há cerca de 30 km da faixa da transamazônica na Zona Rural de Brasil Novo.

Segundo informações, a vítima Olinda dos Santos Brito, estava separada do acusado que foi identificado como Francisco Brito.

Ela teria ido até vender um gado que seria dela por direito após a separação, foi quando no momento de distração da vítima, que o seu ex companheiro deu dois golpes de foice no pescoço da vítima que veio a Óbito no local.

Após o crme o covarde Francisco Brito fugiu mata a dentro. A Polícia Civil de Brasil Novo, foi informada do feminicidio e estiveram no local realizando os procedimentos cabíveis juntamente com o IML de Altamira.

O autor já respondia por um processo onde tentou ceifar a vida de sua companheira e colocou fogo na casa em que conviviam sendo indiciado por tentativa de homicídio e por incêndio qualificado.

Neste processo anterior o autor não foi preso em flagrante, entretanto a Polícia Civil de Brasil Novo representou por sua prisão preventiva, sendo esta deferida e cumprida.

No entanto, a referida prisão havia sido revogada e quando o autor se encontrou com a vítima para realizar a divisão dos gados ele acertou a mesma na nuca com dois golpes de foice e fugiu para o mato perto da fazenda onde ocorreu o delito dizendo que se mataria.

As equipes das Polícia Civil e Militar de Brasil Novo, entrou em incursão pelo mato, mas até o momento não foi possível localizar o autor que esta foragido, a Polícia Pede para quem ver ou souber o Seu paradeiro que denuncie.

Plantao 24 horas com Resumo da informação e texto Carlos Calaça Com informações da Polícia Civil e Militar de Brasil Novo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...