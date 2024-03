Dois seguranças são mortos a tiros durante desentendimento em conveniência de Guarapuava no Paraná; vídeo

Edinéia Gonçalves Oliveira e Vanderley Antônio de Lima — Foto: Reprodução

Vítimas de 31 e 32 anos foram baleadas no tórax. Suspeito, de 43 anos, fugiu após o crime e não foi localizado pela polícia.

Dois seguranças, Vanderley Antônio de Lima, de 31 anos e Edinéia Gonçalves Oliveira, de 32 anos, morreram baleados após uma discussão em uma loja de conveniência na madrugada deste sábado (23), em Guarapuava, na região central do estado, segundo a Polícia Militar (PM).

O crime ocorreu por volta da 1h, no Bairro Conradinho.Segundo o aspirante Bordignon, minutos antes do crime, houve um desentendimento entre os seguranças e o suspeito, de 43 anos.

O atirador saiu em um carro e retornou ao local minutos depois armado e atirou contra as vítimas, que foram atingidas no tórax.

“Encontramos os dois seguranças baleados na região do tórax. A princípio houve um desentendimento entre um dos frequentadores do bar e eles”, falou.

Edinéia e Vanderley eram casados. Ela morreu antes da chegada do socorro, conforme a PM.

Ele foi socorrido pelo serviço de atendimento móvel de urgência (Samu) e encaminhado em estado grave ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O atirador fugiu em um carro e foi preso no começo da tarde deste sábado (23).

O casal deixa quatro filhos de 12, 4 e dois gêmeos de 1 ano.

Veja vídeo:

Dois seguranças são mortos a tiros durante desentendimento em conveniência de Guarapuava no Paraná.

— Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 26, 2024

Fonte: Por g1 PR e RPC Guarapuava e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/03/2024/17:16:21

