Festival Solos do Pará inicia no Feriado do Trabalhador com entrada gratuita; veja a programação

Santarém receberá artistas locais, de Manaus e Belém em 6 dias de apresentações teatrais no formato de monólogo. (Foto:Divulgação)

No Dia do Trabalhador, feriado nacional, Santarém recebe uma proposta cultural diferente para as famílias. A partir das 20h, do dia 1º ao dia 6 de maio, o Auditório Hélcio Amaral, na UFOPA Rondon, se transformará em um verdadeiro palco de magia e emoção com as apresentações teatrais do Festival Solos do Pará em sua segunda edição. Abrindo as cortinas deste evento, o monólogo “O Sarau do Feupuudo”, vindo diretamente de Manaus, promete deslumbrar e cativar o público. Com acesso gratuito, confira abaixo a programação completa.

Durante os seis dias de festival, o público terá a oportunidade de desfrutar de uma ampla variedade de espetáculos, que vão desde stand-up comedy até peças teatrais emocionantes, todas apresentadas no formato intimista do monólogo, onde um único ator domina o palco. As duas primeiras apresentações, agendadas para os dias 1º e 2 de maio, oferecerão vivências teatrais singulares e diversificadas, aptas a cativar audiências de todas as idades.

Na noite de estreia, os espectadores serão cativados pelo espetáculo “O Sarau do Feupuudo”, apresentado pelo talentoso ator amazonense Marcos Efraim, que proporcionará momentos de diversão e encantamento para toda a família. No dia seguinte, para aqueles com idade acima de 16 anos, a programação traz a comédia “Stand Up Comedy – Filho da Elizangila”, apresentada pelo Grupo Olho D’água, uma abordagem humorística inteligente e afiada, explorando temas contemporâneos de forma envolvente e acessível.

“É uma oportunidade única para a comunidade de Santarém se reunir e celebrar a diversidade artística que o teatro proporciona. Esperamos que todos se juntem a nós para seis noites memoráveis de cultura e entretenimento”, enfatizou Elder Aguiar, coordenador do evento. Ele aproveitou para ressaltar que os ingressos serão distribuídos uma hora antes de cada apresentação, na entrada do auditório. “É gratuito”, reiterou.

Além dos espetáculos, durante todas as tardes do evento, uma série de atividades formativas acontecerá de forma paralela na UFOPA Rondon, oferecendo aos participantes um espaço para iniciar ou aprofundar seus conhecimentos e explorar diferentes aspectos do teatro. Estas atividades incluem oficinas, rodas de conversa ministradas por profissionais renomados e artistas dos grupos participantes.

Apresentado pelo Ministério da Cultura, o Fest Solos do Pará foi contemplado com o prêmio Tamba Tajá 2023 e conta com o patrocínio do Banco da Amazônia, além de ser um projeto contemplado com a Lei Paulo Gustavo do município de Santarém. Tem a parceria institucional da UFOPA, por meio da Procce.

Para mais detalhes e a programação completa, acesse o site oficial [https://teatroolhodagua.com. br/ii-festival-solos-do-para/] (https://teatroolhodagua.com. br/ii-festival-solos-do-para/) .

Mais Detalhes:

01/05/2024 – quarta-feira

– 20h: Espetáculo: O Sarau do Feupuudo – Feupuudo Produções – AM

02/05/2024 – quinta-feira

– 14h: Oficina: Introdução à Palhaçaria “A Ludicidade Cômica dentro da Palhaçaria” – Feupuudo Produções – AM

– 20h: Stand Up Comedy – Filho da Elizangila – Grupo Olho D’água – STM

03/05/2024 – sexta-feira

– 14h: Roda de Conversa: Enzo Gabriel – Grupo Olho D’água – STM

– 20h: Espetáculo: Exagero Total – Grupo FACES – STM

04/05/2024 – sábado

– 14h: Atividade Formativa: “Bate papo – Adaptações livres: como nasceu Norminha?” – George Pisa – Grupo FACES – STM

– 20h: Espetáculo: Momo – Grupo Usina – BEL

05/05/2024 – domingo

– 14h: Atividade Formativa: Encontro com Criadores da Cena em Santarém – Alberto Silva Neto – Grupo Usina – BEL

– 20h: Espetáculo: Histórias da Lamparina contadas pela Donlina – Grupo Teatral Kauré – STM

06/05/2024 – segunda-feira

– 14h: Oficina: Teatro



Fonte:Jornalista Natashia Santana e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/04/2024/06:31:56

