Dólar supera R$ 5,70 e vai ao maior nível em 2 anos e meio

Foto: Reprodução | Dólar fechou em forte alta nesta quinta-feira (1°), aos R$ 5,7349. É maior valor de câmbio para a moeda americana desde 21 de dezembro de 2021 (R$ 5,7388).

O dólar sobe forte em relação ao real na tarde desta quinta-feira (1º) e está acima de R$ 5,70. O movimento acompanha a alta generalizada da moeda norte-americana no exterior, em meio à maior aversão ao risco devido à escalada das tensões no Oriente Médio.

Por volta das 15h25 (horário de Brasília), o dólar à vista subia 1,38%, cotado a R$ 5,7265. Na máxima da sessão, o dólar alcançou R$ 5,731, o maior nível em mais de dois anos e meio. Em 21 de dezembro de 2021, o dólar encerrou cotado a R$ 5,738. O aumento das preocupações com o cenário geopolítico, após o assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, na véspera em Teerã, impulsiona a força do dólar ante as demais divisas globais. Os investidores avaliam qual deve ser a reação do Irã, temendo que o conflito possa escalar na região.

“O movimento do dólar no Brasil está alinhado com o externo, mas está um pouco mais forte aqui em função de vários fatores”, comentou Cleber Alessie Machado.

Gerente da mesa de Derivativos Financeiros da Commcor DTVM. Segundo ele, embora o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central tenha indicado na quarta-feira (31) estar preocupado com os efeitos do câmbio e das expectativas sobre a inflação, o colegiado não demonstrou intenção de elevar a taxa Selic no curto prazo.

“Isso é negativo para o real no curto prazo”, disse Machado.

Outro fator para a força do dólar ante o real é a percepção entre os investidores de que o BC, por enquanto, não fará intervenções no mercado. A autoridade monetária tem repetido que eventuais intervenções serão feitas apenas em caso de disfuncionalidade do mercado – e não por conta do nível do câmbio.

Fonte: forbesbr e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/08/2024/13:48:14

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...