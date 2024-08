Dois professores são denunciados por assédio sexual a alunas menores de idades, em Aveiro (PA)

Foto: Reprodução | A Polícia Civil de Aveiro investiga dois professores da rede estadual de ensino em Fordlândia, acusados de cometerem assédio sexual contra, pelo menos, sete alunas. A denúncia foi feita anonimamente; o caso está sendo investigado.

A delegacia da Polícia Civil de Aveiro (PA), região do médio Tapajós, recebeu uma denúncia anônima sobre dois professores da rede estadual de ensino, que são suspeitos de terem assediado alunas menores de idade, no distrito de Fordlândia.

Fábio Pitanguy, delegado responsável pelo caso, comenta que a polícia ouviu o testemunho das vítimas para instaurarem inquérito e dar início ao processo de investigação. Ao serem tomados os depoimento, foi notado indícios de culpa nos dois suspeitos, que não tiveram seus nomes revelados, segunda comenta o delegado.

Diante das evidências, o delegado decidiu por indiciar os dois acusados, que são irmãos, pela prática de assédio sexual contra, pelo menos, sete alunas do ensino médio, na faixa dos 16 aos 18 anos de idade.

A direção da escola foi comunicada mas até o presente momento ainda não se pronunciou. Após a finalização do inquérito, o caso será encaminhado para apreciação do Ministério Público.

Fonte: Portal Giro com informações de Tv Tapajoara e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/08/2024/13:44:33

