Caixa libera hoje saque da 2ª parcela do Auxílio Emergencial para nascidos em maio

Os trabalhadores que receberam a primeira parcela do benefício em outra conta, terão os recursos depositados na poupança digital transferidos automaticamente para a conta informada no cadastro.

Os saques começaram a ser permitidos no último sábado, 30, antes só tinham sacado o auxílio os beneficiários do programa Bolsa Família, conforme o calendário normal. Ontem foram liberados os saques para os nascidos em abril, e a partir desta quinta, os nascidos em maio.

