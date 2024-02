Dono de açougue é assassinado a tiros no bairro Bela Vista, em Oriximiná-Pará

Polícia Militar informou que diligências estão sendo realizadas para localizar os suspeitos de envolvimento na ação criminosa.

Um homem morreu baleado neste sábado (10), em Oriximiná, no oeste do Pará. Ele era dono de um açougue no bairro Bela Vista.

Polícia Militar informou que ainda está fazendo o levantamento do caso e realizando diligencias para localizar e prender os responsáveis pela ação criminosa.

As informações iniciais são de que a vítima foi abordada por criminosos que teriam anunciado um assalto. Neto Tavares teria reagido ao assalto e acabou sendo baleado pelos criminosos que fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito da vítima que morreu ainda no local. As Polícias Civil e Militar também estiveram no local para levantar as primeiras informações sobre o crime.

