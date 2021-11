Dono de bar é morto a facadas durante partida de baralho

Vítima, mesmo ferida, ainda chegou a buscar ajuda, mas não resistiu aos golpes e acabou morrendo antes da chegada do socorro (Foto:Reprodução / Portal Debate Carajás)

Um comerciante conhecido como ‘Tiago do Pé de Castanha’ foi morto a facadas no início da noite desta sexta-feira (12), por dois homens, no Bairro da Paz, em Marabá, sudeste do Estado. Ainda não se sabe a motivação para o homicídio, mas, testemunhas contaram que vítima e acusados estariam jogando uma partida de baralho momentos antes do ocorrido. As informações são do portal Debate Carajás.

De acordo com informações repassadas à polícia, um dos homens teria segurado Tiago pela frente e o comparsa teria efetuado vários golpes nas costas da vítima. Os dois fugiram logo em seguida, deixando o comerciante gravemente ferido. Mesmo assim, Tiago ainda teria tentado pedir ajuda, mas acabou tombando na porta do bar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, ao chegar no local do crime, a vítima já havia falecido. A Polícia Militar foi acionada e a dupla, já identificada, poderá ser presa nas próximas horas.

Por:O Liberal

12.11.21 23h11

