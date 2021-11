Suspeitos são presos horas depois de assassinar jovem, em Rurópolis

Dois deles negaram envolvimento com o homicídio, mas apontaram duas pessoas como autoras do crime – (Foto:Reprodução / Debate Carajás)

Os quatro foram apresentados na delegacia, onde ficaram custodiados à disposição da Justiça.

Quatro homens foram presos suspeitos de terem envolvimento na morte do jovem Geremias de Oliveira Camacuri, assassinado a tiros na madrugada da última sexta-feira (12), na avenida Brasil, bairro Centro, na cidade de Rurópolis, no oeste do Pará. As informações são do site Debate Carajás.

Após receber os disparos de arma de fogo, a vítima foi socorrida para o Hospital Municipal de Rurópolis, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Militar foi acionada e capturou, horas depois do crime, ainda durante a madrugada, dois suspeitos em uma motocicleta Honda Bros, cor branca. Eles negaram envolvimento na execução de Geremias, mas indicaram duas pessoas como autoras do homicídio.

Vinícius e Fernando foram apontados pela dupla como responsáveis pelo crime e também foram presos. Eles também estavam em uma moto Honda Bros, de cor preta, e ainda tentaram fugir. Mas, ao caírem do veículo, receberam voz de prisão.

Segundo a polícia, a vítima possuía passagem por tráfico de drogas. Os quatro suspeitos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Rurópolis, onde ficaram custodiados à disposição da Justiça. O corpo de Geremias foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou pelo exame de necropsia e liberado à família para o velório.

Por:O Liberal

13.11.21 8h18

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...