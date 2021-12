Dono de desmanche é morto na frente de casa em Novo Progresso- Imagem Forte!

Dono de desmanche é assassinado na frente de sua residência no Bairro Vista Alegre em Novo Progresso. (Foto:Jornal Folha do Progresso)



O comerciante conhecido por “Cabelo”, dono de Ferro Velho (desmanche), foi assassinado na frente de sua casa que fica ao lado do estabelecimento (Desmanche), no bairro Vista Alegre em Novo Progresso. Conforme informações coletadas no local pela reportagem do Jornal Folha do Progresso, um homem chegou em uma motocicleta Fan 160cc, falou com funcionários que queria serviço de pedreiro, foi informado que seria com o patrão, ficou aguardando na motocicleta, quando patrão chegou (cabelo) se aproximou sem descer do veículo, de capacete aberto a frente, conversou com a vítima e disparou quatro tiros. O empresário morreu no local.

Ainda conforme testemunhas, o homem conversou com a vítima antes de disparar, funcionários do desmanche presenciaram o crime, três disparos atingiram a cabeça e um, no abdômen, sem defesa para a vítima.

O criminoso que estava em uma moto fugiu após o disparo.

O criminoso tem característica; porte magro, cerca de 1,80 metros de altura, cor morena, cabelo amarado, comprido e crespo, e possuiu uma tatuagem de um dragão no peito e estava usando um moletão preto e uma calças preta.

Ninguém foi preso e a polícia acredita que o comerciante tenha sido vítima de um acerto de contas.

“O caso será investigado e a polícia irá utilizar câmeras de segurança para localizar os suspeitos”, afirmou.

Atualizada às 12:06:08 3/12/2021

Fonte:Jornal Folha do Progresso

