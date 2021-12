Homem é morto a tiros por encapuzados quando visitava a filha, no Pará

Maicon foi supreendido ao chegar à porta da casa da filha (Foto:via redes sociais)

Segundo a vizinhança, ele foi alvo de vários disparos feitos por homens dentro de um carro

O profissional de segurança Maycon Tavares Ferreira, de 40 anos, foi assassinato a tiros na noite desta quinta (2), na passagem Santos Dumont, no bairro da Sacramenta. Maycon foi morto quando chegava à vizinhança para visitar a sua filha pequena.

Poucos moradores quiseram dar informações sobre o que teriam presenciado por motivos de medo. Um vizinho contou que o crime ocorreu por volta das 20h, e teria sido cometido por homens encapuzados que estavam em um carro. Pelo menos dez tiros teriam sido disparados.

Pelo menos dez tiros foram disparados por homens dentro de um carro, diz vizinhança Pelo menos dez tiros foram disparados por homens dentro de um carro, diz vizinhança (Foto:Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A casa onde Maycon foi morto fica localizada entre as avenidas Senador Lemos e Pedro Álvares Cabral. O local precisou ser interditado para que fosse feita a remoção do corpo e a perícia no local. As ações foram acompanhadas por várias pessoas que estavam próximas à residência, entre elas, amigos da vítima que também não quiseram se pronunciar.

De acordo com informações divulgadas pelo delegado Davi Cordeiro, a vítima não estava armada no momento do crime. Para ele, os moradores da passagem Santos Dumont disseram que Maycon tinha o hábito de jogar bola nas redondezas e visitar a filha e a ex-esposa às quintas-feiras.

Nas redes sociais viralizaram áudios de pessoas que supostamente estariam jogando bola com a vítima, em uma quadra de futebol próximo à casa da filha, um pouco antes do atentado. Nas gravações, feitas por vozes de homens, os colegas comentam que Maycon pode ter sido monitorado, enquanto participava do jogo com os colegas.

Por:O Liberal

