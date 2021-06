Dono de Selaria é encontrado morto dentro de casa em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Conforme os relatos policial, Quintino Faria Mucuta foi encontrado por volta das 02h00mn , manhã deste domingo 20 de junho de 2021, pelo pai com um tiro na nuca , caído de bruços no sofá de sua residência na rua Paulinia , Bairro Bela Vista em Novo Progresso.

You May Also Like