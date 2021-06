Foto: Reprodução / PMMT – Dois morrem em acidente após Astra bater em poste e em árvore na tarde de sábado; fotos

Duas pessoas, identificadas como Jairo Queiroz, 43, e Maria Ivone Farias, 38, morreram em um acidente ocorrido em Feliz Natal (510km de Cuiabá) às 15h10 do último sábado (19). Eles estavam em um Astra que se chocou contra um poste e uma árvore. O carro quase foi partido ao meio.

De acordo com informações da Polícia Militar, o Astra branco bateu contra um poste de iluminação e logo depois contra uma árvore do canteiro central da via. As vítimas ficaram presas às ferragens e morreram no local.

Os corpos foram retirados pela funerária, mas como não havia guincho credenciado no município, um familiar das vítimas ficou responsável por retirar o carro. Ele providenciou uma pá carregadeira da Prefeitura Municipal para tal.

A Polícia Civil foi acionada, assim como a Politec. A Polícia Militar fez o controle do trânsito na via.

Da Redação – Isabela Mercuri/20 Jun 2021 – 08:14

