Dourado faz três, Inter atropela o 9 de Octubre e confirma classificação na Sul-Americana

Aos 9, Rene errou passe e Mauro da Luz aproveitou, antes de cruzar para Caicedo, em mais um lance de cabeceio. Assim,, tudo igual no placar do Beira-Rio.

Desta forma, a equipe termina a primeira fase da competição com o primeiro lugar da chave E, com 12 pontos conquistados em seis rodadas. Já o time equatoriano fica na lanterna e não avança.

O Inter não vacilou e garantiu sua classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com incríveis três gols do volante Rodrigo Dourado, o Colorado esmagou o 9 de Octubre, no Beira-Rio, e venceu por 5 a 1.

