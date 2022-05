Janderson faz de bicicleta, Grêmio atropela o Glória-RS e é tricampeão da Recopa Gaúcha

O Grêmio conquistou um título nesta terça-feira. A equipe enfrentou o Glória-RS, fora de casa, e aplicou goleada de 5 a 0. Desta forma, o time de Roger Machado sagrou-se tricampeão da Recopa Gaúcha.

O torneio, disputado em jogo único, une o campeão gaúcho e o campeão da Copa FGF, para definir quem levanta a taça.

Com o título garantido, agora o Grêmio volta a focar no futebol nacional. Neste domingo, a equipe encara, fora de casa, o Vila Nova, às 16h (de Brasília). O confronto é válido pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogo – Por mais que com muitos gols, a partida foi truncada e recheada de faltinhas. Ainda assim, isso não afetou o Grêmio, que confirmou seu favoritismo absoluto.

Elkeson inaugurou a contagem ainda aos sete minutos de bola rolando na primeira etapa. Em seguida, aos 45 minutos, Janderson foi derrubado na área e sofreu o pênalti. Na cobrança, Campaz bateu forte para ampliar.

Com 2 a 0 no placar, o Tricolor foi tranquilo para o segundo tempo e continuou a balançar as redes. Mais uma vez, Janderson foi personagem. Agora, o atacante aproveitou cruzamento de Campaz para, de bicicleta, marcar o terceiro.

Em seguida, mais um golaço, desta vez com Jhonata Varela soltando a bomba e vencendo o goleiro. Não parou por aí, aos 35, Ricardinho fechou a conta, batendo rasteiro com a canhota. (As informações são do Gazeta Esportiva – foto: assessoria)

Jornal Folha do Progresso em 25/05/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...