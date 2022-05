Princípio de incêndio leva pânico ao Hospital Municipal de Novo Progresso;Vídeo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com funcionários do Hospital, um equipamento (autoclave) teve um curto-circuito e a fumaça se espalhou pelo estabelecimento colocando em alerta. A fumaça espalhou-se pelos corredores e ala de enfermaria, levando desespero a funcionários, pacientes e seus familiares. Em pânico, eles correram para o exterior do prédio. Os pacientes da emergência foram transferidos para o pátio da recepção, que ficou lotado de homens e mulheres. A cena foi filmada por celular e postada nas redes sociais, assista ao video abaixo.

