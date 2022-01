Doze capitais brasileiras começam a vacinar crianças contra Covid-19 nesta segunda-feira

Maria Antônia, de 11 anos, tem síndrome de Down e foi a primeira criança vacinada em Recife (Foto: Agência O Globo)

Outras dez cidades já deram início à campanha para essa faixa etária e mais de 7.500 brasileirinhos receberam a primeira dose

A vacinação contra Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos tem início nesta segunda-feira para boa parte do país. Algumas capitais, no entanto, já começaram a aplicar as primeiras doses no sábado, enquanto outras só abrem a campanha para essa faixa etária ao longo da semana. (A informação é de Constança Tatsch-O Globo)

Doze capitais começam a vacinar nesta segunda. São elas: Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Maceió, Teresina, Goiânia, Cuiabá, Belém, Manaus, Rio Branco, Macapá e Porto Velho.

A maior parte das cidades vai seguir recomendação do Ministério da Saúde e iniciar o calendário pelos grupos prioritários (crianças com deficiência permanente, comorbidades, indígenas ou quilombolas). As secretarias pedem que os responsáveis levem documentação que comprove a comorbidade ou deficiência.

No Rio, Macapá, Porto Velho, Rio Branco e Goiânia a vacinação vai acontecer pelo critério de idade, dos meninos e meninas de 11 anos para os mais novos, mas respeitando as prioridades.

É importante entrar nos sites das secretarias de saúde para verificar a necessidade de cadastro antecipado e onde será o atendimento, pois há recomendação para que a vacinação infantil ocorra em local separado da dos adultos. No Rio, escolas serão usadas como pontos para a vacinação infantil.

Dada a largada

Algumas capitais já conseguiram iniciar a imunização das crianças. No sábado foram Florianópolis, Belo Horizonte, Vitória, Salvador, Aracaju, Recife, Fortaleza e São Luís. Duas cidades começaram a aplicar as doses no domingo mesmo: Distrito Federal e João Pessoa.

Ainda não há balanço do número dos pequenos vacinados em todas as cidades, mas dados preliminares mostram que pelo menos 7.500 crianças já receberam a primeira dose.

Algumas capitais vão precisar de mais tempo. Na terça-feira, Natal e Campo Grande iniciam a vacinação, enquanto, na quarta, é a vez de Porto Alegre e, somente na quinta, Palmas começa. Não foi possível verificar o início da campanha em Boa Vista.

O Brasil recebeu neste domingo o segundo lote de vacinas da Pfizer contra Covid-19 para as crianças de 5 a 11 anos. A remessa tem 1,248 milhão de doses e chegou às 11h ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). O carregamento foi encaminhado ao centro de distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos (SP), antes das entregas aos estados.

Jornal Folha do Progresso em 17/01/2022

