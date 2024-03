Correios apresenta novidades em seu portal

Assistente virtual humanizada com IA está entre as mudanças trazidas pelo projeto “Correios do Futuro”

Brasília, 11/3/2024 – Os Correios lançaram novidades em seu Portal. A medida faz parte do projeto “Correios do Futuro”, focado no resgate da estatal, que foi retirada da lista de privatizações pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em seu primeiro dia de governo.

“Desde que assumimos a gestão da empresa há um ano, temos trabalhado para modernizar as estruturas, os produtos e os serviços dos Correios, buscando o ganho de eficiência e a sustentabilidade da organização”, afirma o presidente da estatal, Fabiano Silva dos Santos.

Segundo o dirigente, as mudanças no Portal Correios aprimoraram a jornada e a experiência dos clientes, por meio de um leiaute intuitivo que traz novos elementos como acessos rápidos, ícones destacados, áreas exclusivas para divulgação de seus mais de 80 produtos e serviços e cumprimento dos requisitos de acessibilidade.

No Brasil, o Portal Correios é o 3º de site de governo mais acessado e o 29º entre todos os sites públicos e privados – são, aproximadamente, 4,6 bilhões de interações por ano.

Preparado e disponível para ouvir clientes, cidadãs e cidadãos, o portal conta agora com a inteligência artificial do CHATGPT impulsionando as conversas com a sua atendente virtual Carol que, além de mais inteligente, está com novo visual, humanizado. O Portal Correios pode ser acessado em www.correios.com.br

Correios do Futuro – A atual gestão da empresa vem implementando uma série de medidas em busca dos Correios do Futuro. A estatal oferecerá novas soluções digitais e de logística para o e-commerce, para o setor privado e para os governos municipais, estaduais e federal.

Para isso, os Correios vêm resgatando os investimentos em pessoas, infraestrutura e tecnologia, para suportar os novos modelos de negócios mais adequados às necessidades atuais da sociedade, com práticas de trabalho mais modernas, eficientes e sustentáveis.

Sobre os Correios

Os Correios, líderes no segmento logístico e de entrega de encomendas no Brasil e responsáveis pela atividade postal nacional, são uma empresa pública moderna, com a missão de promover a integração nacional, contribuindo com o governo no desenvolvimento socioeconômico, conectando pessoas, instituições e negócios. Com mais de 360 anos de história e presente em 100% dos municípios do País, a estatal possui a maior infraestrutura logística da América Latina: uma rede de atendimento de mais de 10 mil agências, mais de 8 mil unidades operacionais, 23 mil veículos e 87 mil empregadas e empregados diretos. Para mais informações, acesse: www.correios.com.br.

Fonte: Ascom CoreiosPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/03/2024/07:16:46

