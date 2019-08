Duas carretas – uma com placa do PA- colidem na Br 163 no Mato Grosso – pegam fogo e um morre carbonizado

O acidente envolvendo uma Volvo FH12 380 preta, com placas de Sorriso, e outra carreta (marca e modelo ainda não informados), com placas do Pará, ocorreu, há pouco, na rodovia federal, em uma curva nas proximidades de Terra Nova do Norte (154 quilômetros de Sinop). Após a colisão as duas pegaram fogo.

De acordo com o investigador da Polícia Civil, Artur Filho, um dos motorista foi socorrido com ferimentos, levado pela ambulância ao hospital municipal e não corre risco de morte. Já o outro condutor morreu carbonizado. As identidades deles estão sendo confirmadas.

As duas carretas caíram na ribanceira após a colisão e também pegou fogo na mata. Um caminhão-pipa da prefeitura de Terra Nova foi encaminhado para auxiliar no controle das chamas. O Corpo de Bombeiros de Colíder também acionado para apagar o incêndio.

Um soldado da PM informou, ao Só Notícias, que o local já foi sinalizado para evitar novos acidentes e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai registrar a ocorrência.

As causas da colisão ainda são desconhecidas e serão investigadas.

Aguardem mais detalhes..

Fonte:Só Notícias/Cleber Romero (fotos: divulgação – atualizada às 20h58)

