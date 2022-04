Trio é preso após assaltar residência, deixar família amarrada por 5 horas e levar idosa como refém no Pará

O trio foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Ipixuna. — Foto: Reprodução/Polícia Militar

Grupo foi localizado e preso pela polícia com armas, munições, celulares e R$ 930 em espécie em Nova Ipixuna.

Três homens foram presos nesta segunda-feira (4) suspeitos de assaltar uma família, mantê-los em cárcere privado e usar uma idosa como refém, em Nova Ipixuna, no sudeste do Pará. (As informações são do g1 Pará — Belém).

Uma das vítimas acionou a polícia durante a madrugada. Segundo o relato, a família foi mantida amarrada por cerca de cinco horas. Na fuga, a avó da vítima foi levada como refém.

Ela foi liberada mais tarde sem ferimentos. Os demais integrantes da família também não se feriram, segundo a PM.

Os agentes do 4º Batalhão de Polícia Militar iniciaram buscas para localizar o suspeito, que logo foi encontrado.

Ao ver os policiais, o homem soltou a idosa e tentou correr para uma área de mata, mas foi alcançado e preso. O suspeito indicou outras duas pessoas envolvidas no assalto, que foram também presas.

Com o grupo, os policiais apreenderam duas armas de fogo, munições, duas motocicletas, R$ 930 em espécie, sete smartphones, duas mochilas com roupas e um canivete. O trio foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Ipixuna.

