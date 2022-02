Duas pessoas morrem em acidente com caminhão no Pará

Duas pessoas morreram no acidente com o caminhão na na PA-256 (Foto: Rafael Mendonça)

Veículo transportava dendê para Paragominas. Vítimas morreram no local.

Duas pessoas morreram em um acidente na PA-256, entre os municípios de Tomé-Açu e Paragominas, na madrugada desta terça-feira (1°). Segundo testemunhas, o motorista e o carona morreram na hora. O acidente ocorreu por volta das 4 horas da madrugada. As informações são do O Liberal

O caminhão, que capotou na estrada, transportava dendê. A carga seria levada para Paragominas. Policiais militares estiveram no local do acidente. A Redação Integrada entrou em contato com as polícias civil e militar, e aguarda retorno. Esta matéria está em atualização.

Jornal Folha do Progresso em 01/02/2022/16:25:01

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...