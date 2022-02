Impressionante: barata-d’água mata jararaca; assista!

Inseto não deu chances ao réptil | Foto:Reprodução Redes Sociais

A picada do inseto também causa sérios danos em seres humanos.

Quando se pensa e qual animal possui a picada mais dolorosa, muitos pensam em cobras ou escorpiões, mas um inseto, que inclusive pode ser encontrado no Norte brasileiro é o dono da picada mais potente. As informações são do ND+

A chamada “barata-d’água” é um dos predadores de água doce mais temidos de todo o planeta e um exímio caçador, capaz de matar até mesmo uma jararaca.

Um vídeo gravado com esse flagrante mostra o momento do ataque em que a cobra levou a pior.

Assista:

A picada do inseto também causa sérios danos em seres humanos. Elas utilizam suas carapaças para se camuflar nas areias e em plantas, pegando desprevenidos animais como tartarugas, patos, cobras, sapos e outras espécies que surjam como alimento ou ameaça.

