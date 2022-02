Peninha: “Alunos do Ensino Médio estão sendo prejudicados em Moraes Almeida”

O vereador Dirceu Biolchi foi o primeiro a falar na sessão de terça-feira(1º), na Câmara Municipal de Itaituba sob a situação do Ensino Médio no Distrito Municipal de Moraes Almeida.

Segundo o vereador Dirceu, o Estado não possui nenhum funcionário para atender assuntos relacionados ao Ensino Médio naquela comunidade. O estado mantém apenas o contrato dos professores, com isso, quem procura alguma informação sobre o segundo grau, não tem com quem obter, pois não há representante da rede estadual de ensino em Moraes Almeida, afirmou Dirceu. As informações são do O Impacto

O vereador Peninha, usando a tribuna se solidarizou com a comunidade de Moraes Almeida. Disse que há anos vem lutando pela construção de uma escola de Ensino Médio naquele distrito municipal. Lembrou que desde o governo do então Governador Almir Gabriel, vem pedindo a construção da unidade escolar. “Entra governador e sai governador, prometem e até hoje a escola não foi construída”, disse indignado o parlamentar.

O vereador lembrou que há anos o ensino médio vem funcionando na escola municipal Cesar Almeida. O município cede salas de aulas. Porém, este ano, com o aumento de alunos no ensino fundamental, o município não pode mais ceder salas durante o dia para funcionar o Ensino Médio. O município só cedeu salas na parte da noite, devido não funcionar ensino fundamental na referida escola.

São cerca de 300 alunos que precisam estudar o Ensino Médio em Moraes Almeida, afirmou Peninha. Porém, as turmas que funcionavam durante o dia, duas turmas, foram suspensas, com isso, estes alunos adolescentes menores de 16 anos, preocupados com a violência, os pais não querem matricular a noite, o que realmente está correto.

Cerca de 150 alunos concluíram no ano passado o Ensino Fundamental e precisam dar continuidade ao estudo, entretanto, durante o dia não vai mais funcionar o Ensino Médio em Moraes Almeida, garantiu Peninha. “Estar havendo uma evasão muito grande de alunos para Itaituba, Novo Progresso e até para cidades do Mato Grosso”, disse o edil itaitubense.

Peninha falou com o Diretor da URE, professor Ribamar Almeida, sobre o assunto. O professor informou ao vereador que realmente em Moraes Almeida, apesar de já ter enviado vários ofícios a Secretaria de Educação do Estado, o Estado contratou apenas professores. Não tem um auxiliar administrativo, uma servente, um vigia contratado, disse Ribamar. “O Estado é sabedor desta situação”.

O professor disse conhecer a situação e que já enviou vários ofícios a Secretaria de Educação do Estado relatando. Porém, a SEDUC até hoje não deu uma resposta.

Enquanto isto, os alunos que precisam concluir o Ensino Médio estão prejudicados. Alguns, já estão se matriculando em outras cidades para estudarem. Outros aguardam ainda uma solução do Estado para estudarem em Moraes Almeida, concluiu Peninha.

