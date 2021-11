Duas pessoas são presas e moto roubada é recuperada pela PRF em Altamira

Na última terça-feira (23), por volta das 20h30, uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender uma ocorrência de roubo com emprego de arma de fogo na BR-230, em Altamira, sudoeste do Pará.

As vítimas informaram a equipe que ocupavam uma motocicleta modelo Honda, cor vermelha, quando foram abordadas por 02 (dois) homens em uma outra motocicleta. Afirmaram também que um dos homens havia agredido uma das vítimas, batendo com o cano da arma de fogo em sua cabeça.

Durante a ação, também segundo as vítimas, os bandidos teriam roubado a motocicleta, uma quantia de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) e dois celulares. Após receber todas as informações das vítimas, a equipe fez o rastreamento, mantiveram monitoramento em tempo real do veículo roubado e visualizaram seu ponto de localização.



De imediato, a PRF seguiu até o endereço indicado. Com a chegada da equipe, um homem correu para o interior de uma residência sendo detido em seguida. O outro homem envolvido também foi encontrado, junto a motocicleta roubada. Ao serem questionados, os dois homens responderam que sabiam que a moto era roubada, mas que não tinham participação no crime.

Além da motocicleta, foram encontrados em posse dos envolvidos, 04 (quatro) cartuchos intactos de munição calibre 36 e 01 (um) de calibre 38, os celulares das vítimas e a quantia de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais). Os dois homens já possuíam passagem pela polícia pelos crimes de Receptação e Roubo.

Na ocasião, a motocicleta, os celulares, o dinheiro e as munições foram encaminhadas a Delegacia de Polícia Civil de Altamira (PA). Os autores foram conduzidos para a mesma delegacia, sendo constatada, a princípio, a ocorrência de Roubo de Veículo.

