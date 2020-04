Duas pessoas são presas em garimpo clandestino de Itaituba

Munições, dinheiro, armas, drogas, celulares, comunicadores e demais produtos apreendidos pela PF de Itaituba, numa área de garimpo clandestino (Foto:Divulgação / Polícia Federal)

Operação foi da Polícia Federal, que também apreendeu armas, dinheiro suspeito e drogas

A Polícia Federal prendeu duas pessoas, durante uma operação contra crimes ambientais, no município de Itaituba. O trabalho foi nesta quarta-feira (29), na área de proteção ambiental (APA) do Tapajós.

Era para ser a repressão contras garimpos ilegais — atividades que costumam gerar inúmeras outras situações de conflitos com lei —, mas os agentes da PF acabaram identificando um possível esquema de tráfico de drogas e outros crimes. Duas pessoas foram presas.

Durante a operação, a PF identificou um grupo de garimpeiros clandestinos. Entre eles, os dois homens que foram presos em flagrante. Com eles, os policiais apreenderam cinco armas de fogo sem registro, munição, vários celulares, comunicadores satelitais, balança de precisão e uma quantidade de drogas que se assemelham a maconha e cocaína. Também foram apreendidos R$ 21 mil em espécie.

Todo o material apreendido, que está recolhido no Posto Avançado da Polícia Federal de Itaituba, será periciado para investigações mais avançadas. Os dois homens presos também estão sendo ouvidos para procedimentos posteriores na área. Por enquanto, foram autuados por exploração ilícita de garimpo, posse de arma de fogo sem registro, posse de drogas ilícitas.

