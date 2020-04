Pará vai receber mais 80 respiradores do Governo Federal para ampliar leitos de UTI

Também serão enviados equipamentos de proteção individual para profissionais combatem a covid-19 (Foto:Bruno Cecim / O Liberal)

O governo do Pará confirmou esta quarta-feira (29) que deve receber na tarde desta quinta-feira (30) um total de 80 respiradores enviados pelo Ministério da Saúde para ampliar a oferta de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes da covid-19. O carregamento inclui também mais equipamentos de proteção individual (EPIs) destinados a quem está na linha de frente do combate à pandemia. O Estado já recebeu 62 mil testes rápidos para diagnóstico da doença causada pelo coronavírus.

De acordo com o secretário de Estado de Saúde Pública, Alberto Beltrame, que esteve em Brasília (DF) em reunião com o ministro da Saúde, Nelson Teich, na tarde desta quarta-feira (29), o governo também aproveitou para pedir mais 60 mil testes, além de outros kits para o exame tipo RT-PCR, considerado “padrão ouro” para esse tipo de diagnóstico, feito no Laboratório Central do Estado (Lacen).

“O Governo Federal nos informou que serão enviados, e espero que haja regularidade no fornecimento. Testar pessoas nos ajuda a dimensionar o tamanho da crise, da emergência na saúde e a quantidade de pacientes, o que nos leva a garantir os tratamentos adequados”, explicou o titular da (Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa).

Mais leitos

O governo do Estado diz que, “independentemente do apoio da União, continua aumentando o número de leitos de tratamento intensivo na Região Metropolitana de Belém, que concentra o maior número de casos e de mortes pela doença”.

Nesta quarta-feira (29), o Hospital de Campanha de Belém, montado no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, recebeu 11 novos leitos de terapia intensiva, elevando esse número a 35 entre seus 420 leitos.

Outros oito monitores e respiradores, vindos ontem de São Paulo (SP), segundo anunciou o governador Helder Barbalho, devem aumentar essa oferta de leitos de UTI para 43 nos próximos dias.

Neste momento está embarcando, direto de São Paulo, 8 monitores e respiradores, que chegam hoje aqui em Belém e já vão direto para o Hospital de Campanha de Belém. Com estes novos equipamentos serão 43 leitos de UTI no Hangar. pic.twitter.com/YybyYdmrxh — Helder Barbalho (@helderbarbalho) April 29, 2020

Na Fundação Santa Casa do Pará, hospital também referenciado para tratamento da covid-19, o número de UTIs passou de 10 para 18 nesta semana, diz o governo do Pará.

Abelardo Santos abre as portas hoje

Uma das 11 unidades de referência para o atendimento a pacientes em estado grave de covid-19, o Hospital Regional Abelardo Santos (HRAS), em Icoaraci, passa a funcionar também como pronto-socorro para pessoas com sintomas da doença, diagnosticadas ou não, a partir das 13h desta quinta-feira (30).

A meta do governo é oferecer atendimento diretamente no local, sem a necessidade passagem por outra unidade de saúde.

