Estádio de futebol pega fogo em Alenquer

Incêndio foi de grandes proporções – (Foto:Reprodução)

O estádio Eriberto Batista, que estava em construção em Alenquer, oeste paraense, pegou fogo na última terça-feira (15). Pequenos focos de incêndio começaram à tarde, por volta das 15h, mas foram controlados por agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) que foram acionados pela população. Entretanto, à noite, pouco depois das 20h, as chamas retornaram mais fortes.

Para a Polícia Militar (PM), o mato seco no local pode ter sido a causa do fogo se alastrar violentamente.

O incêndio, então, se tornou de grandes proporções. As chamas assustaram moradores da área. Agentes da Sema retornaram ao local e contaram com o apoio da Defesa Civil e com o auxílio de um carro pipa para conter o fogo. Madeiras que também estavam no estádio por conta da construção influenciaram no aumento da proporção das chamas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o incêndio foi controlado às 20h30.

Há uma suspeita de que o fogo tenha sido provocado por fogos de artifício que estavam sendo manuseados no local, mas somente a perícia poderá confirmar a causa.

Por:Tainá Cavalcante e Manoel Cardoso

