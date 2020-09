Dupla acusada de tráfico de drogas é detida e drogas apreendidas em Moraes Almeida

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Jornal Folha do Progresso com informações/ Plantão 24horas News

Em diligências no local referenciado, os policiais encontraram enterrado uma vasilha plástica contendo 131.1 gramas aparentando ser Crack; 45,1 gramas aparentando ser Cocaína; 46,7 gramas aparentando ser Maconha, além de uma balança de precisão encontrada no interior da residência.

Nenhuma descrição disponível. Material entorpecente. Foto: reprodução No transcorrer da revista, foi encontrada na bolsa duas pequenas ‘trouxas’ com substância aparentando ser entorpecente e R$ 190,00 (cento e noventa reais) em espécie.

Segundo informações da Polícia, os dois, identificados como Sandio Puchu Souza e Alex Gomes, ambos com idade de 21 anos, foram abordados em atitude suspeita em um bar do distrito. Em um dado momento, a guarnição avistou que um deles teria lançado uma pequena bolsa.

Dois acusados de tráfico de drogas foram detidos por volta das 21h30 da noite desta segunda-feira (31), no distrito de Moraes Almeida, em Itaituba, por uma guarnição da Polícia Militar do Posto Policial local. – (Foto:Reprodução)

