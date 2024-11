Operação na Terra Indígena Munduruku inutiliza R$ 32 milhões em máquinas e estruturas do garimpo ilegal, no PA

Governo Federal contabiliza 120 operações e apresenta desmonte da infraestrutura criminosa montada na TI. — Foto: Divulgação/Governo Federal

Durante 10 a16 de novembro, agentes aplicaram R$ 4,4 milhões em multas.

Em uma semana, as forças de segurança que fazem a retirada de não indígenas do território Munduruku, em Jacareacanga, no sudoeste do Pará, causaram um prejuízo de R$ 32 milhões ao garimpo ilegal com a inutilização de máquinas e estruturas de apoio à atividade criminosa.

O número faz parte de um balanço divulgado nesta segunda-feira (18), pelo Governo Federal. A operação já contabiliza 120 intervenções de segurança, com autuações, embargos e apreensão de mais de 100 mil litros de combustíveis.

Segundo o governo, durante os dias 10 a 16 de novembro, os agentes aplicaram R$ 4,4 milhões em multas.

A operação conta com a participação de diversos órgãos federais e agências reguladoras e não tem prazo para terminar.

As ações incluem patrulhamento terrestre, aéreo e fluvial, com foco na inutilização de equipamentos e na desarticulação de redes logísticas que sustentam o garimpo ilegal.

O governo informou também que a operação teve reflexos na segurança pública de Jacareacanga, município que abriga boa parte da Terra Indígena Munduruku. Moradores relataram queda nos índices de crimes como tráfico de drogas e roubos.

Fonte: g1 PA Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/11/2024/13:07:58

Publicado por Jornal Folha do Progresso

