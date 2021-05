Dupla é flagrada com 115kg de chumbo e pólvora em Marabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Tulio, o caminhão, e os itens apreendidos foram conduzidos para 21ª Seccional da Polícia Civil, onde ele foi atuado por crime de comércio ilegal de munições de armas de fogo. As informações são do Correio de Carajás.

Os agentes seguiram até o ponto indicado pelo denunciante e identificaram Tulio com um caminhão que transportava produtos de construção civil, como arames, pregos, lâmpadas e lonas. Uma revista no veículo foi iniciada e, entre os materiais, estavam escondidos 80 quilos de chumbo utilizado para a confecção de munições, assim como 750 tubos de pólvora, totalizando 35 quilos.

Uma carga ilegal de 115 quilos chumbo e pólvora foi interceptada por policiais civis de Marabá, no sudeste paraense, após uma denúncia anônima nesta quinta-feira (20). Por volta de 20 horas, Tulio Henrique Souza Fischer, de idade desconhecida, e um adolescente de 17 anos foram abordados com o material ilícito em um caminhão que trafegava na Rodovia Transamazônica, a BR-230.

