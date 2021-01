Dupla é presa ao ser flagrada vendendo droga via PIX, no Pará

Com a dupla, foi encontrada maconha e cocaína. – (Foto:PC/Ascom)

Dois homens foram presos por tráfico de drogas, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Segundo informações da Polícia Civil divulgadas nesta quinta-feira (21), um dos envolvidos foi flagrado, no bairro União, com porção de cocaína. A droga seria entregue a uma motorista de aplicativo, que pagou a compra via PIX.

No quarto do rapaz capturado, foi encontrado uma balança de precisão e um papelote de cocaína. O homem indicou à Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas (Rocam) o endereço do sócio. No local, foi encontrada uma quantidade de crack em cima do guarda-roupa, além de maconha na cozinha, em um pote guardado dentro da geladeira.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Parauapebas.

Por: G1 PA — Belém

