SINDSAÚDE convoca assembleia para cobrar salário atrasados, em Novo Progresso

E nvie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os vereadores tiveram em reunião como prefeito e deixaram a manifestação de disposição caso precise da aprovação do projeto de lei que pede o remanejamento do valor no orçamento de 2020.

O prefeito informou que o pagamento não teve empenho do ex-prefeito, o sindicato mostra extrato bancário com dinheiro na conta.

Prefeito diz que não tem dinheiro para pagamento, sindicato mostra saldo na conta de R$ 1,5 milhões no Banco do Brasil.

You May Also Like