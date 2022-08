Dia 15 de Agosto é feriado estadual no Pará – feriado da Adesão do Pará à Independência do Brasil

Com grande significado no calendário paraense, o feriado do dia 15 de agosto lembra a Adesão do Pará à Independência do Brasil.

Mas o que isso significa? No ano de 1823, o Pará era a única província a não aderir à Independência do Brasil, ocorrida no dia 07 de setembro. Só um ano depois a então Província do Grão-Pará passa a aderir ao Brasil.

Feriado Estadual

A data do dia 15 de agosto é conhecida como o Dia da Adesão do Pará, uma data importante que significa a independência da Província do Grão Pará. Em 1823, o Pará era a única província que ainda não tinha aderido à Independência do Brasil, ocorrida no dia 07 de setembro. Um ano depois a Província do Pará passa a aderir ao Brasil e hoje a data é comemorada com um feriado estadual.

