Dupla é presa suspeita de praticar assaltos em Oriximiná

Objetos que tinham sido furtados e as aras que os assaltantes usavam nas ações foram apresentadas na delegacia — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Segundo o delegado, um dos presos é o responsável por assaltos cometidos no mês de novembro, quando uma mesma vítima teve a casa invadida duas vezes.

A Polícia Civil em Oriximiná, no oeste do Pará, prendeu na terça-feira (10) dois homens suspeitos de praticar furtos no município. A dupla já tinha feito diversas vítimas, subtraindo delas objetos como aparelhos celulares e dinheiro.

Segundo a Polícia, Cleisson Souza da Silva, conhecido como “Cleissinho”, furtou um celular na manhã de terça de dentro da casa da vítima. Ele e o comparsa, Rubenildo Siqueira do Rosário, o “Neném”, também teriam furtado uma motocicleta, uma botija de gás e uma mochila de uma outra vítima na madrugada do dia 9 de dezembro.

Cleisson também seria o responsável por outros dois assaltos ocorridos nos dias 13 e 16 de novembro, da casa de uma mesma vítima, de onde subtraiu dois celulares e R$ 200.

No momento da abordagem policial, Cleisson tentou fugir entrando nos quintais de residências do bairro São Lázaro, mas foi capturado. Com ele a Polícia encontrou um punhal e uma mochila, que continha um aparelho de DVD e um ferro de passar roupas, objetos que, possivelmente, também são frutos de furtos.

De acordo com o delegado William Fonseca, no esconderijo de Rubenildo, comparsa de Cleisson, foram encontradas uma arma de fogo caseira, que era usada pela dupla para intimidar as vítimas.

