Polícia Militar intensifica ações da operação Boas Festas em Santarém e região oeste do Pará

Policiais Militares no lançamento oficial da Operação Boas Festas, na Praça da Matriz, em Santarém — Foto: Marcello Silva/Arquivo pessoal

Objetivo é garantir a segurança dos cidadão que vão às compras e às agências bancárias realizar operações de saque.

Foi lançada oficialmente em Santarém, oeste do Pará, na manhã desta quarta-feira (11), a Operação Boas festas, da Polícia Militar, que tem como objetivo garantir a segurança de consumidores que vão às compras no centro comercial e também às pessoas que vãos às agências bancárias fazer operações de saque.

Segundo o comandante do CPR 1 (Comando de Policiamento Regional 1), coronel André Carlos, embora o lançamento da operação tenha ocorrido hoje, o policiamento ostensivo já está há alguns dias com um efetivo maior no centro comercial de Santarém.

“Estamos atuando com o policiamento ostensivo dos efetivos do 3º BPM, 35º BPM e 2ª Companhia Independente de Missões Especiais no centro comercial e na área bancária, para que o cidadão que vem até o centro nessa época do ano para fazer as suas compras tenha a Polícia Militar como uma parceria para garantir a sua segurança”, disse coronel André Carlos.

O comandante do CPR 1 informou que a principal orientação aos policiais é para que fiquem sempre atentos à movimentação de pessoas, pois do mesmo modo que o cidadão de bem vai ao centro comercial, também circulam por lá indivíduos mal intencionados que estão só esperando uma oportunidade para praticar furtos e assaltos.

“Nossos policiais estão bem orientados para prevenir a ação delituosa e não deixar que os crimes aconteçam. Na área bancária, apesar de nós não termos histórico de assalto a bancos em Santarém, a gente alerta as pessoas para que na hora de fazer seus saques não peçam ajuda a estranhos, que se cerquem dos cuidados necessários pedindo auxílio a funcionários do banco que estão ali justamente para ajudar.

Que não fiquem com dinheiro à mostra e observem bem ao seu redor antes de sair da agência para não caírem em golpes”, alertou coronel André Carlos.

A operação Boas Festas é realizada em todo o estado do Pará. Na região oeste, as ações são coordenadas pelo CPR 1.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

