Delegada e escrivão são indiciados por peculato; vítimas: empresários de Jacareacanga

O escrivão Edmar Duarte e a delegada Larissa Leite: indiciados por peculato. Foto: Reprodução

Uma delegada da Polícia Civil do Pará (PCPA) e um escrivão foram indiciados pela própria PCPA por peculato. As vítimas são empresários da cidade de Jacareacanga, no sudoeste do estado.

Peculato é o crime que consiste na apropriação ou desvio, por funcionário público, de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio.

Se condenados, Larissa de Oliveira Leite e Edmar Assis Duarte podem pegar de 2 a 12 anos de prisão, além de multa. O peculato deles, porém, é mais grave, do tipo continuado, pois teria sido praticado mais de uma vez, em um período de tempo e com certa regularidade.

À frente do inquérito, concluído em janeiro deste ano, esteve o delegado Edjalmo Nogueira, da Corregedoria Regional do Baixo, Médio Amazonas e Tapajós.

Para ele, “a materialidade do delito” foi comprovada, assim como “determinadas as circunstâncias em que ocorreu e os meios empregados, bem como individualizada a autoria”.

O peculato foi comprovado, segundo Edjalmo Nogueira, pelo depoimento das próprias vítimas, de representação criminal contra os 2 policiais feita pelo advogado Diogo Nogueira Tertuliano, entre outras provas colhidas ao longo da investigação.

O caso tramita na Vara Única de Jacareacanga. Cópia do processo foi encaminhada pela Justiça ao Ministério Público do Pará, para apreciação e medidas que entenda como cabíveis contra os policiais indiciados.

Esquema

Segundo as investigações apuradas pela PCPA, a delegada Larissa Leite e o escrivão Edmar Duarte comandavam um esquema de corrupção em Jacareacanga dentro da delegacia de polícia, e que consistia na cobrança e emissão de alvarás de funcionamento de estabelecimentos comerciais da cidade.

O esquema foi operacionalizado nos anos de 2022 e 2023. Empresários eram coagidos a pagar valores exorbitantes em dinheiro, repassados diretamente aos policiais, pelos alvarás. E não através de boletos oficiais arrecadores do estado, o DAE (Documento de Arrecadação Estadual do Pará).

“É mais barato pagar à vista, em espécie, do que em boleto bancário”, dizia a delegada e o escrivão às vítimas.

“Diante de tudo que nos autos [do processo] constam, entendemos que houve o crime continuado de peculato, tipificado nos Art. 312, caput, c/c Art. 71, caput, e Art. 327, § 1º todos do CPB, cuja vítima foi O ESTADO e que seus autores foram Larissa de Oliveira Leite e Edmar Assis Duarte, de modo que seja devidamente responsabilizado pelo fato por ele praticado, salvo melhor juízo de Vossa Excelência”, concluiu o delegado Edjalmo Nogueira no inquérito enviado à Vara de Jacareacanga.

Fonte: Jeso Carneiro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2024/01:32:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...